РИАМО - 3 июн. На северо-востоке Москвы безработный мужчина следовал в качестве пассажира в автомобиле Opel, когда он вышел из машины, водитель похитил забытую сумку с 10 миллионами рублей и скрылся, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Второго июня в 05:52 в ОМВД от безработного мужчины 1997 года рождения поступило сообщение, что 2 июня в неустановленное время, но не позднее 05:50, у дома 16 по улице Лескова он вышел из автомобиля Opel, в котором следовал в качестве пассажира, а водитель, воспользовавшись его отсутствием, похитил оставленную в салоне сумку с денежными средствами в сумме 10 миллионов рублей, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что похищенные деньги принадлежат заявителю. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».