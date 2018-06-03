РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Чемпионат и открытое первенство по вейкбордингу пройдет в поселении Красково подмосковных Люберец 16 июня, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Шестнадцатого июня в «Kraskovowakepark» пройдет открытый чемпионат и первенство городского округа Люберцы по кабельному вейкбордингу. Призовой фонд составит 150 тысяч рублей», - сказал Ружицкий.

Вейк-парк находится по адресу: Красково, улица Железнодорожная, дом №11. Призовой фонд будет складываться из взносов парка, спонсоров и регистрационных взносов. Их стоимость - 1,2 тысячи рублей.

Участие пройдет в нескольких категориях: любительская - мужчины и женщины всех возрастов и юниоры (до 18 лет). Записаться можно по почте: info@kraskovowakepark. 15 июня с 10:00 до 21:00 проходит подтверждение участия и бесплатные тренировки.

Шестнадцатого июня с 10:00 до 11:00 пройдет сбор и регистрация участников. В 11:00 - открытие соревнований, с 12:00 до 14:30 - квалификационные заезды, с 15:00 до 18:00 - финальные заезды. В 19:00 состоится церемония награждения, в 20:00 - вечеринка и салют.

Протяженность трассы парка составляет 214 метров, высота мачт - 12 метров.