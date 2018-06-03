РИАМО - 3 июн. Пожарные потушили возгорание на полигоне ТБО «Часцы» в Одинцовском районе Подмосковья, также были ликвидированы последствия пожара, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Горение на полигоне «Часцы» зафиксировали 1 июня в 06:20. Прибывшие на место пожарные обнаружили десять очагов горения площадью по 5 квадратных метров.

«Последствия горения полигона твердых бытовых отходов «Часцы» в Одинцовском районе полностью ликвидированы. Пожарные закончили тушение в 20:55 в субботу, 2 июня. В устранении тления 2 июня принимали участие 46 человек, 18 единиц пожарной и коммунальной техники. На полигон было завезено более 11 тысяч кубометров грунта», - говорится в сообщении.

Оперативный штаб по устранению последствий пожара продолжает работать в круглосуточном режиме. На объекте находятся сотрудники полиции, дежурят пожарные машины и коммунальная техника, продолжается подвоз чистого грунта. Увеличено количество постов ЧОП, сотрудники охраны круглосуточно патрулируют территорию.

«Мы не покидаем полигон, объект находится на постоянном жестком контроле. Чтобы не допустить новых возгораний, мы продолжаем засыпать тело полигона грунтом», - отметил глава Одинцовского района Андрей Иванов, возглавляющий оперативный штаб.

Режим ЧС в сельском поселении Часцовском из-за произошедшего пожара продлится, как минимум, до 4 июня.

Полигон ТБО «Часцы» был закрыт в июне 2014 года. Территория охранялась силами ЧОП «Радиан», проводились регулярные инспекции с представителями общественных организаций.