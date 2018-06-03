РИАМО - 3 июн. Водитель грузовика не справился с управлением на Киевском шоссе в Москве, в результате машина перевернулась, сообщил РИАМО в в воскресенье дежурный офицер столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

«Грузовик, который перевозил металлические конструкции, перевернулся на 55 километре Киевского шоссе. Водитель не справился с управлением», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших в аварии нет. Одна полоса закрыта для движения транспорта.