РИАМО - 3 июн. Пьяный москвич в квартире на улице Косыгина произвел несколько выстрелов из ружья, мужчину задержала полиция, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер столичного главка МВД РФ.

«Примерно в 02:30 в воскресенье поступило сообщение от женщины о том, что ее муж в квартире на улице Косыгина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил из ружья. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали его», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшей стрельбы выясняются.