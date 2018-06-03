РИАМО - 3 июн. В столице планируется постепенно модернизировать все городские клиники и построить современные корпуса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей посетил новый лечебный корпус Морозовской детской городской клинической больницы. О новом корпусе больницы, который рассчитан на 500 мест и включает в себя центр детского инсульта, Путину рассказали главврач клиники и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Президент нас поддержал в создании многофункциональной клиники, которая бы совмещала самые лучшие мировые технологии. Такого в России еще не было, да и в мире таких клиник немного, она, конечно, станет базовой современной клиникой для оказания сложнейших медицинских услуг. Я думаю, что постепенно все наши городские клиники должны перестраиваться, строиться новые современные корпуса», - сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в Морозовскую больницу приезжают маленькие пациенты из других регионов РФ. На сегодняшний день их около 20%.