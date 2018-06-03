РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Пожар произошел в жилом доме в поселении Малаховка подмосковных Люберец, в результате происшествия пострадал пожилой мужчина, у него ожоги первой степени, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник пожарно-спасательной части №27 Люберец Андрей Галошин.

Пожар произошел в бане и жилом доме в Малаховке 2 июня. В 18:27 поступило сообщение о возгорании, в 18:37 пожарные прибыли на место.

«Было возгорание в бане площадью 33 на 5 квадратных метров. От бани загорелся дом размером 10 на 15 квадратных метров с мансардой частично деревянно-щитовой, частично бревенчатый, обшитый сайдингом. Там пострадал мужчина 1939 года рождения, у него ожоги первой степени. От госпитализации отказался», - сказал Галошин.

Он добавил, что ближайший пожарный гидрант находился в 150 метрах. В нем был слабый напор воды, поэтому пожар потушили в 20:53.

По его словам, в ликвидации возгорания принимали участие шесть автоцистерн и 20 человек.