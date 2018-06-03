РИАМО - 3 июн. В воскресенье движение транспорта перекроют на участках четырех улиц в центре столицы из-за проведения религиозного мероприятия, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытия в связи с проведением религиозного мероприятия. Участок 1: Малая Грузинская улица от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка. Период: 3 июня с 11:30 до 12:00. Участок 2: Расторгуевский переулок от Малой Грузинской улицы до улицы Пресненский вал. Период: 3 июня с 12:00 до 12:30», - говорится в сообщении.

Также будет перекрыт участок на улице Климашкина от улицы Пресненский Вал до улицы Малая Грузинская с 13:00 до 13:30.

На данных трех участках будет полное перекрытие движения для транспорта.

А с 12:30 до 13:00 на улице Пресненский Вал от Расторгуевского переулка до улицы Климашкина будет полное перекрытие движения транспорта только в сторону улицы Климашкина.

Как ранее сообщала пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, в связи с проведением религиозного мероприятия в поселке Коммунарка в новой Москве в воскресенье в течение часа будет закрыто движение на участке церковь Умягчение злых сердец – деревня Бачурино – улица Липовый Парк.