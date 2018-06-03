РИАМО - 3 июн. В Волоколамском районе и в Чехове местные жители обнаружили артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.



«В 11:09 2 июня от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Чехов в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении местными жителями артиллерийского снаряда (76 миллиметров) времен ВОВ. Угрозы жизни и деятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Боеприпас нашли в деревне Люторецкая, участок 81. Расстояние до ближайших жилых домов составляет 80 метров.

Также в 13:00 2 июня от оперативного дежурного ЕДДС Волоколамского района в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении местными жителями в лесополосе артиллерийского снаряда (122 миллиметра) времен ВОВ в лесополосе в районе СНТ «Лелявино».

На местах выставлена охрана силами Чеховского и Волоколамского ОМВД. Уничтожение снарядов запланировано на 4 июня силами министерства обороны РФ.