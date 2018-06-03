РИАМО - 3 июн. Мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями в деревне Софьино в новой Москве, в результате аварии байкер погиб, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

«Вчера в ТиНАО, в деревне Софьино столкнулись два автомобиля и мотоцикл. В результате ДТП погиб мотоциклист», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пассажирку мотоцикла с различными травмами доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.