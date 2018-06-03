РИАМО - 3 июн. Дорожная авария произошла в Одинцовском районе Подмосковья, в результате ДТП один человек погиб и двое ранены, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В 21:56 (2 июня - ред.) в Одинцовском районе, на улице Ямская, 1, произошла авария, в результате которой один человек погиб и двое ранено», - говорится в сообщении.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона призывает водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим.
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