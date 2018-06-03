РИАМО - 3 июн. В металлическом строении на Южнопортовой улице в Москве произошел крупный пожар, его ликвидировали с помощью вертолета, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

В воскресенье в 05:37 в оперативную дежурную службу центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Южнопортовая, 15, строение 21.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к ликвидации возгорания. В ходе тушения было установлено, что происходит горение металлического строения по всей площади, в плане 40 на 15 метров. Произошло частичное обрушение кровли», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 07:03 пожар был локализован и в 07:45 ликвидирован. Для ликвидации пожара применялся вертолет Московского авиационного центра. Осуществлено 11 сбросов воды.

«По результатам замеров лаборатории ГУ МЧС России по Москве - ПДК вредных примесей в воздухе не зафиксировано. Сведений о пострадавших не поступало. На место происшествия были направлены 37 единиц техники (115 человек личного состава)», - заключается на сайте.