РИАМО - 3 июн. На территории Московской области за минувшие сутки зарегистрировали около 30 возгораний, к их тушению привлекли 75 единиц техники, сообщается в воскресенье на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров - 27. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 263 человека, 75 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 14 раз, при этом спаси 20 человек. ЧП на водных объектах не зарегистрировали.

За сутки зарегистрировано 16 очагов горения сухой травы. Также зарегистрировано два очага природных пожаров на общей площади 4,5 гектара.