РИАМО - 3 июн. Летняя погода с температурой до плюс 25 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, может пройти кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По-настоящему июньский теплый день ожидает жителей Москвы и Подмосковья в воскресенье. Температура воздуха в послеполуденные часы в Москве повысится до плюс 23-25 градусов, по области - до плюс 20-25 градусов. При переменной облачности местами не исключен небольшой кратковременный дождь», - говорится в сообщении.

Ветер стихнет, сменит направление на западный румб и подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Среднесуточная температура воздуха окажется на 2-3 градуса выше климатической нормы. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность - около 40%.

Атмосферное давление в столице и области продолжит падать и фон его станет пониженным. Это будет основным фактором, негативно влияющим на самочувствие метеозависимых людей.

«Не очень благоприятна такая погода для людей, страдающих от низкого артериального давления, у кого проблемы с сердцем и сосудами, а также нарушена функция органов дыхания», - предупреждают синоптики.