РИАМО - 3 июн. В московском аэропорту «Шереметьево» в воскресенье состоится встреча Кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018, Кубок посетил 51 страну и 24 города России, сообщается на сайте воздушной гавани.

Официальная церемония старта тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA состоялась 9 сентября 2017 года на стадионе «Лужники» в Москве. С того момента официальный Кубок посетил 51 страну и 24 города России. Москва станет последней остановкой тура официального Кубка в 2018 году и завершит самое продолжительное путешествие по стране-хозяйке чемпионата мира по футболу FIFA за всю историю проекта.

«Международный аэропорт «Шереметьево» приглашает принять участие в мероприятиях, посвященных прибытию официального Кубка в Москву», - говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».