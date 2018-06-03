РИАМО - 3 июн. В связи с проведением религиозного мероприятия в поселке Коммунарка в новой Москве в воскресенье в течение часа будет закрыто движение на одной из улиц, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Перекрытия в связи с проведением религиозного мероприятия. Участок: церковь Умягчение злых сердец – деревня Бачурино – улица Липовый Парк», - отмечается в сообщении.

Движение на улице полностью перекроют с 10:30 до 11:30.