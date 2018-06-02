РИАМО - 2 июн. В субботу в подмосковных Химках в рамках традиционного фестиваля «Химки - детям» прошел благотворительный марафон «На свет маяка» в помощь больным детям, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В парке имени Толстого было организовано несколько десятков различных активностей: мастер-классы, квесты, спортивные соревнования, игры. Для гостей выступила известная саксофонистка Вероника Кожухарова. Также гости парка смогли отведать блюда участников фестиваля национальной кухни.

«В рамках благотворительного марафона все желающие смогли приобрести знаменитую коломенскую пастилу, изготовленную по старинному рецепту, истринский пармезан, сладкую вату, сувенирную национальную продукцию, сертификаты на посещение спортивного курорта «Сорочаны», год бесплатного интернета, самокат, наборы для детей «Юный химик», предоставленные членами Общественной палаты Московской области», - говорится в сообщении.

Посетили парк Химок и поддержали мероприятие советник губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева, председатель совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Также благотворительный марафон поддержали депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина, начальник регионального штаба движения «Юнармия» в Московской области Александр Легков, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Сергей Тугушев, актриса Марина Барсукова, председатель Общественной палаты городского округа Химки Евгений Арсентьев, биатлонист Антон Бабиков, оперный певец Александр Ворошило.

«Наше совместное участие в таких мероприятиях позволит облегчить жизнь подопечных хосписа «Дом с маяком» — 195 больных детей из Подмосковья. Все средства, вырученные на благотворительном марафоне в Химках и на аукционе в интернете на площадке «Один плюс Один», будут направлены им на помощь», — сказала Плещева.

Принял участие в мероприятии и глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Он приготовил плов, попробовать который смогли все желающие.

«В этот день мы говорим о том, насколько важно соблюдать права детей, обеспечить им комфортную среду для жизни и развития. Ведь они — наше будущее. В городском округе большое внимание уделяется всестороннему развитию инфраструктуры для подрастающего поколения. Существуют программы помощи для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Активно развивается детский спорт: строятся спортивные объекты, проводятся соревнования на высоком уровне», - подчеркнул Волошин.

Детский хоспис «Дом с маяком» — это частное медицинское благотворительное учреждение. Специалисты учреждения - врачи, медсестры, психологи, игровые терапевты, няни, социальные работники и координаторы - каждый год делают 27 тысяч визитов на дом к неизлечимо больным детям.