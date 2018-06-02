РИАМО - 2 июн. Почти в трети случаев заболевание раком кишечника в России выявляется только после смерти пациента, сообщает Газета.ru.

С данным заявлением на международной конференции «Российская школа колоректальной хирургии» в Москве выступил директор клиники колопроктологии Сеченовского университета Петр Царьков.

«Нам нужно делать шаги, направленные на организацию. Мы не отстаем от остальных стран по самому процессу лечения, но 30% больных раком кишечника не получают специализированного лечения вообще — диагноз ставится посмертно», - сказал Царьков.

Он пояснил, что при недостаточно тщательном обследовании рак кишечника на ранней стадии можно спутать с геморроем.

Чтобы выявить онкологическое заболевание на ранней стадии, врачи рекомендуют регулярно проходить колоноскопию. При наличии факторов риска следует проходить эту процедуру ежегодно с 40-45 лет, при отсутствии таких факторов — с 50 лет.