РИАМО - 2 июн. Глава российского государства Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям кинофестиваля «Кинотавр», сообщает Газета.ru.

«За минувшие годы этот замечательный форум прошел яркий, насыщенный путь и заслуженно считается одним из наиболее востребованных событий культурной жизни страны. Интересной конкурсной программой, теплой, радушной атмосферой он объединяет в Сочи большое количество участников и гостей, чтобы познакомить их с лучшими новинками отечественного кинопроката и конечно, подарить незабываемые впечатления от пребывания на черноморском побережье России», — говорится в телеграмме Путина.

Президент добавил, что нынешний фестиваль внесет весомый вклад в продвижение и популяризацию российского киноискусства, станет настоящим праздником для всех гостей и участников.

XXIX открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» продлится в Сочи со 2 по 10 июня. Мероприятие проходит при поддержке Фонда содействия развитию современного искусства RuArts и министерства культуры Российской Федерации. В 2018 году продолжительность фестиваля увеличена на один день - это связано с созданием нового конкурса «Кинотавр. Дебют». Всего на фестивале три конкурсных программы: основной конкурс, «Кинотавр. Дебют» и «Кинотавр. Короткий метр».