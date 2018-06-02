РИАМО - 2 июн. У слепых зубров-пенсионеров, живущих в Приокско-Террасном заповеднике в Подмосковье, неожиданно для экологов родился детеныш, сообщается на сайте заповедника.

«Он седой Муугли. Она слепая зубрица Мугдалена. Ее подселили к старцу доживать свой век, но не тут-то было. У слепых зубров-пенсионеров родился малыш», - говорится в сообщении.

Как поясняется на сайте, рождение телят у зубров начинает в мае-июне. При этом заранее определить, станет самка мамой в этом году или нет, нельзя. Опытные работники заповедника замечают изменение в поведении зубрицы только перед самым отелом. Когда самка отделяется от стада и уходит вглубь загона на несколько суток, это значит, что она вернется в семью с пополнением.

«Апрель был уже на исходе и этот маленький теленок решил не дожидаться мая и родился в Центральном зубровом питомнике 29 апреля. Малышка пока не получила кличку, но она уже знаменита тем, что никто не верил в ее рождение», - отмечается на сайте.

Отец детеныша Муугли родился в 2002 году, по меркам зубров это уже почтенный патриарх. Два года назад его перевели из семьи, где он был заботливым папой, в отдельный загон — жить на почетной пенсии. Мугдалена тоже не молода - она появилась на свет в 2001 году. Из стада ее забрали, когда заметили, что Мугдалена ослепла. Тогда ее поселили к Муугли, чтобы им было веселее вместе.

«Хоть и слепая, мать чутко следит за своим чадом, регулярно кормит его молоком, ухаживает за ним, а если длительное время не чувствует рядом — начинает подзывать. Теленок крепнет на глазах — жизнерадостно гуляет по загону, пробует щипать траву, любит проводить время с отцом, может лечь рядом и вздремнуть в тени его могучей фигуры», - отмечается в материале.

Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени Михаила Заблоцкого – особо охраняемая природная территория Российской Федерации. Расположен на левом берегу Оки в Серпуховском районе Московской области. Это один из самых маленьких заповедников страны, однако на площади около 5 тысяч гектаров обитает 143 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих.

Главной достопримечательностью заповедника является зубр – дикий лесной бык, самое крупное копытное животное Европы, которое совсем недавно стояло на грани исчезновения.