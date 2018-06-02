РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 июн. В парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Москве проходит торжественное мероприятие, посвященное столетнему юбилею группы компаний «Белая Дача» Котельников, исполняющий обязанности главы округа наградил сотрудников учреждения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Врио главы Котельников Андрей Булгаков вручил почетные грамоты сотрудникам компании, поблагодарив их за труд. Он подчеркнул, что предприятие является гордостью городского округа.

«Для меня большая честь находиться сегодня (2 июня – ред.) здесь с вами. От всей души хочу поздравить вас с вековым юбилеем. Очень приятно и важно, что история компании зарождалась именно на нашей территории. Считаю, что «Белая Дача» является жемчужиной Подмосковья и гордостью города Котельники. Благодарю руководство компании и всех сотрудников за то, что выпускаете прекрасную продукцию и показываете высокие результаты. Желаю дальнейшего процветания, успехов и счастья», – сказал Булгаков.

Отдельные слова благодарности Булгаков адресовал ветеранам. Он отметил их вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли города и региона в целом, трудолюбие и ответственность.

На празднике состоялась церемония награждения лучших работников. Она прошла в различных номинациях. Люди, проработавшие в компании более 35 лет, стали лауреатами в номинации «Хранитель традиций». Обладателями «Горящих сердец» стали сотрудники, которые в праздничный день находятся на своих рабочих местах, а также наградили представителей компании в номинациях «Ветеран труда» и «Заслуженный работник».

В рамках торжественного мероприятия в парке культуры и отдыха имени Горького также состоится премьера авторского фильма Леонида Парфенова об истории «Белой Дачи», концерт с симфоническим оркестром от фестиваля новой музыки «SOUND UP». Завершится торжество праздничным салютом.

Группа компаний «Белая Дача» объединяет несколько видов деятельности: выращивание, переработку овощей и салатной продукции, а также девелопмент, строительство коммерческой и жилой недвижимости. «Белая Дача» – это бренд № 1 на рынке свежих, готовых к употреблению салатов, владеет двумя перерабатывающими производствами в Татарстане и Московской областях.История группы компаний началась с 1918 года, когда на территории бывшей усадьбы «Белая Дача» в Котельниках была основана небольшая сельскохозяйственная артель «Труд».