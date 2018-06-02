РИАМО - 2 июн. Столичная полиция задержала на юго-западе города жителя Подмосковья, подозреваемого в хранении наркотических средств, у него нашли более 100 граммов героина, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ломоносовскому району задержали 45-летнего жителя Московской области, подозреваемого в хранении наркотиков», - говорится в сообщении.

При патрулировании территории сотрудники полиции задержали на улице Крупской мужчину, у которого при личном досмотре был обнаружен сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования, изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин массой более 100 граммов.

По данному факту следственным отделением ОМВД России по Ломоносовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.