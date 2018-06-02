РИАМО - 2 июн. Спасатели оказали помощь тонущему в Борисовском пруде на юге Москвы мужчине, у которого в воде свело ногу, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В 18:20 на Борисовских прудах во время патрулирования спасатели МГПСС (Московская городская поисково-спасательная служба - ред.) обнаружили мужчину, который просил о помощи. Во время купания у него свело ногу. Спасатели МГПСС подняли мужчину на катер, оказали первую помощь. Спасенный москвич 1972 года рождения после происшествия отправлен домой», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел в 500 метрах от поисково-спасательной станции. Мужчина начал тонуть в 50 метрах от берега.