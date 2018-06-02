РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В доме культуры имени Карла Маркса в Подольске 26 июня состоится бесплатный показ мультфильма «Анастасия», посмотреть который смогут все желающие, сообщается на сайте культурного учреждения.

«Жители Подольска вместе с детьми 26 июня смогут посмотреть мультфильм «Анастасия», вышедший в прокат в 1997 году, в доме культуры имени Карла Маркса. Мультик расскажет о судьбе дочери последнего российского императора Николая II. Во время праздника на пороге усадьбы Романовых внезапно появляется колдун Распутин, насылающий бедствия на царскую семью и всю Россию. Вскоре в стране разгорается революция, и чтобы спасти Анастасию от смерти, ее пытаются увести за границу, но безуспешно», – говорится в сообщении.

Показ будет проходить в 12:00 по адресу: улица Большая Зеленовская, дом №50. Вход на мероприятие будет бесплатным.