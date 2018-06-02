РИАМО - 2 июн. Полиция задержала в Москве двух жителей Пензенской области, которые в драке ногами забили до смерти пожилого мужчину, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он отметил, что 7 апреля в полицию сообщил о драке на улице Лескова. На месте происшествия нашли москвича 1956 года рождения с черепно-мозговой травмой. Выяснилось, что мужчину избили ногами двое безработных 1982 года рождения из Пензенской области. Пострадавший скончался в больнице 22 апреля.

«Первого июня в 17:10 по адресу: город Москва, улица Лескова сотрудниками отдела уголовного розыска задержаны мужчины, которые изобличены в совершении данного преступления», – сказал представитель.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».