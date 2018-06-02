В июне в прокат выходят сразу несколько российских фильмов, которые не так давно были представлены в Каннах, среди них – «Лето» Кирилла Серебренникова и «Дела Собчака» Веры Кричевской и Ксении Собчак. Также в кино стоит посмотреть «Эскобар» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом, «Восемь подруг Оушена» с Кейт Бланшетт, Рианной и Сандрой Буллок и еще несколько самых ожидаемых премьер лета.

«Моя жизнь»

Когда: 31 июня

Жанр: мелодрама

Российская мелодрама на футбольную тему «Моя жизнь» в прокате с 31 мая. Главный герой ради мечты стать великим футболистом идет на многое – все детство он усиленно тренируется, несмотря на то, что в него никто не верит. Его мечта – сыграть свой главный матч, но цена оказывается слишком высока ему придется бросить свою любимую девушку. Когда до мечты остается лишь один шаг, он понимает, что важнейший матч не всегда на поле. В фильме снялись Алена Бабенко, Павел Трубинер, Анастасия Панина и другие.

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«Лето»

Когда: 7 июня

Жанр: биография, драма

Нашумевший фильм об эпохе Цоя и группы «Кино» – «Лето» Кирилла Серебренникова – в прокате с 7 июня. Скандальность фильму придало то, что Серебренников находится под домашним арестом, а Борис Гребенщиков уже назвал фильм «лживым от начала и до конца». Эта история о Ленинграде 1981 года – о любви, музыке и поиске себя. В фильме присутствует образ скептика, который напоминает зрителям, что события не имеют ничего общего с действительностью. Роль известного музыканта Майка Науменко сыграл лидер группы «Звери» Рома Зверь, а Виктора Цоя – корейский актер Тео Ю. Кстати, Рома Зверь получил приз Каннского фестиваля за саундтрек к фильму.

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«Мир Юрского периода 2»

Когда: 7 июня

Жанр: фантастический боевик

Один из самых ожидаемых фильмов июня по версии «Кинопоиска» – «Мир Юрского периода 2» в прокате с 7 июня. Это пятый фильм в серии «Парк юрского периода». Динозавры на острове Исла-Нублар свободно разгуливают по разрушенному парку развлечений. Но в мир дикой природы снова вмешиваются люди. Управляющая парка Клэр (Брайс Даллас Ховард) уговаривает дрессировщика Оуэна (Крис Пратт) вернуться на остров и спасти животных от извержения вулкана. Эта операция оборачивается катастрофой для животных, так как цели ее не такие благие, как кажется.

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«Дело Собчака»

Когда: 7 июня

Жанр: биография, документальный

Документальный фильм, состоящий из интервью с политическими деятелями, в том числе с Владимиром Путиным, – «Дело Собчака» выходит 7 июня. В фильме, созданном Ксенией Собчак и Верой Кричевской, история первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака рассказана его семьей, соратниками и даже врагами. Особенно откровенными получились домашние разговоры Ксения Собчак со своей матерью сенатором Людмилой Нарусовой. Фильм был представлен на Каннском фестивале-2018.

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«Мир будущего»

Когда: 14 июня

Жанр: фантастика, триллер

Фантастическая история про постапокалипсис «Мир будущего» от голливудского секс-символа и героя нашумевшего харассмент-скандала Джеймса Франко, который стал и режиссером, и исполнителем главной роли, в прокате с 14 июня. Главный герой вынужден выйти из зоны комфорта – покинуть последнее место безопасности, чтобы найти лекарство для умирающей матери. Ему придется совершить путешествие в мир Пустоши вместе с роботом-телохранителем, где его будет преследовать убийца.

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«Эскобар»

Когда: 14 июня

Жанр: биографическая драма

История знаменитого наркобарона Пабло Эскобара и его подружки-теледивы от режиссера Фернандо Леона де Араноа в прокате с 14 июня. В главных ролях одна из самых красивых звездных пар – Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Это кровавая история о преступлениях, пути к славе и безграничной любви женщины, основанная на мемуарах журналистки. Действие фильма основано на реальных событиях, которые происходили в Колумбии в 80-х года 20 века.

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«Аферисты поневоле»

Когда: 14 июня

Жанр: комедия

Ума Турман и Тим Рот сыграли в комедии «Аферисты поневоле», которая выходит в прокат 14 июня. В центре сюжета британская пара, которая оказывается в долгу у мафиози из-за проигрыша в казино. Чтобы вернуть долг, они уезжают в Лос-Анджелес и решаются на ограбление, оказавшись в еще больших неприятностях, чем были до этого.

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«Невероятные приключения Факира»

Когда: 14 июня

Жанр: романтическая комедия

Фильм о любви в Париже «Невероятные приключения Факира» в прокате с 14 июня. Главный герой знакомится с девушкой и назначает ей свидание на Эйфелевой башней, но обстоятельства складываются таким образом, что он не может на него попасть. Конечно же, в Париже любовь сильнее, чем где-либо еще, поэтому ради встречи с девушкой мечты ему придется путешествовать в шкафу, на лодке и даже на воздушном шаре.

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«8 подруг Оушена»

Когда: 21 июня

Жанр: боевик, триллер, комедия

История про друзей Оушена в женском обличии в прокате с 21 июня. Дебби Оушен более пяти лет разрабатывала изящный план ограбления, который должен воплотиться на балу в музее Метрополетен. Жертвой ограбления должна стать известная актриса Дафна Клюгер, а исполнительницами – героини Кейт Бланшетт, Рианна, Оливия Манн, Дакота Фаннинг, Сандра Буллок, Энн Хэтэуэй и Хелена Бонем Картер. Смогут ли девушки снять бриллианты и остаться незамеченными, узнают зрители.

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«Сага о чудовище. Сумерки»

Когда: 21 июня

Жанр: ужасы, фэнтези, триллер, драма

Лив Тайлер снялась в роли шерифа в триллере «Сага о чудовище. Сумерки». Главная героиня Анна до 16 лет жила в хижине, но однажды ее находит местный шериф Эллен, и она начинает знакомство с окружающим миром. Девушка начинает жить обычной жизнью подростка, ходит на вечеринки и влюбляется, но ей не дают покоя чудовища... Правда это или выдумки ее отца, непонятно, но чем больше она погружается в реальность, тем сильнее ощущает связь с ними.

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«План побега 2»

Когда: 28 июня

Жанр: триллер, боевик

Боевик с главным кумиром 90-х в главной роли Сильвестром Сталлоне в прокате с 28 июня. Действие фильма разворачивается в суперсовременной тюрьме «АиД», сбежать из которой невозможно. Но если за дело берется управляющий группой специалистов по безопасности Рэй (Сталлоне), то ему все по силам, даже вернуться оттуда, откуда невозможно. Для любителей боевиков это отличный повод увидеть, что Сталлоне в свои 70 все еще в отличной форме.

«Во власти стихии»

Когда: 28 июня

Жанр: приключенческая мелодрама

Большая любовь и большая опасность в фильме «Во власти стихии» с Шейлин Вудли «Большая маленькая ложь») и Сэмом Клафлином («С любовью, Рози») в прокате с 28 июня. История, основанная на реальный событиях, разворачивается во время путешествия по Тихому океану на яхте. Главные герои – влюбленная пара Тэми и Ричард попадают в мощный ураган, и их жизнь находится под угрозой.

«Книжный клуб»

Когда: 28 июня

Жанр: комедия

Дайан Китон, читающая «50 оттенков серого», снялась в комедии «Книжный клуб». Члены клуба – утонченные возрастные барышни, однажды решаются на «преступление против литературы» и читают «50 оттенков серого». После эротического бестселлера их жизнь перестает быть прежней – они жаждут любви, новых знакомств и бурных ночей со своими собственными мужьями.