РИАМО - 2 июн. Столичный Еврейский музей и центр толерантности запустит новую программу «Диалоги о толерантности», она будет представлена в преддверии чемпионата мира по футболу в России, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За неделю до чемпионата мира по футболу Еврейский музей и центр толерантности представит новую программу - «Диалоги о толерантности». Ксенофобия в спорте - это только верхушка айсберга, следствие того, что уровень нетерпимости сильно вырос во всем мире», - говорится в сообщении.

Вместе с историками, этнографами и социальными психологами слушатели обсудят причины ксенофобии, ее психологию и влияние на общество.

Первая встреча пройдет 6 июня в 19:00, ее посвятят психологии ксенофобии. Ученые обсудят, откуда берется ксенофобия, как она влияет на общество, как с ней борются в России и за рубежом. Участники круглого стола также поговорят об общественной сплоченности и фанатских битвах как крайнем проявлении нетерпимости.

Участие в мероприятии бесплатное, но нужна регистрация, которую можно оформить через сайт Еврейского музея и центра толерантности.

Матчи чемпионата мира по футболу в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Столица станет главным транспортным хабом для иностранных болельщиков. Организаторы готовятся принять здесь 12 игр, а также провести церемонии открытия и закрытия турнира. Матчи пройдут в «Лужниках» и на стадионе «Спартак».