РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В подмосковном Подольске разыскивают очевидцев ДТП на Южном обходе, один из участников которого скрылся с места аварии, сообщил «РИАМО в Подольске» знакомый пострадавшего.

«Авария произошла 31 мая около 17:00 на Южном обходе Подольска, на круговом движении в сторону Варшавского шоссе. Удар пришелся в заднюю часть автомобиля такси Kia Rio, за рулем которого был мой друг. Виновник ДТП, предположительно на автомобиле Volkswagen Touareg черного цвета, остановился и буквально через несколько минут с места аварии скрылся», – сказал знакомый пострадавшего.

Он отметил, что в настоящее время пострадавший мужчина разыскивает очевидцев дорожного инцидента. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефону: 8(962)992-22-20.