РИАМО - 2 июн. В московских аэропортах «Шереметьево», «Внуково» и в подмосковном «Жуковском» днем в субботу отменили и задержали около 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» десять рейсов задержали, один отменили. В «Шереметьеве» задержали 15 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отменен один рейс, задержанных нет.

Облачная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, температура воздуха поднимется до плюс 23 градусов. Ветер будет дуть западный порывистый, местами его порывы могут достигать 12-15 метров в секунду.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на субботу из-за заморозков и высокой опасности пожаров.