РИАМО - 2 июн. Партия народной свободы (ПАРНАС) не будет выдвигать кандидата на выборах мэра столицы в сентябре 2018 года, а также не будет поддерживать ни одного из кандидатов, сообщается на сайте партии.

«Несмотря на усилия ПАРНАС, демократическим силам не удалось договориться о формировании коалиции на выборах мэра Москвы. В результате, вместо единой платформы и единого кандидата на предстоящие выборы собираются идти 3-4 кандидата от демократических сил. В партии считают такую ситуацию неприемлемой», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что ответственность перед избирателями за отсутствие коалиции несут политические организации и их руководители, поставившие свои интересы выше интересов сторонников демократических ценностей.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

Ранее действующий мэр столицы Сергей Собянин объявил о решении баллотироваться на пост мэра Москвы на выборах в 2018 году. Также о своем намерении участвовать в выборах мэра объявили экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципалитета Красносельский Илья Яшин, лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин. КПРФ планирует выдвинуть в мэры бывшего депутата Госдумы и Мосгордумы Вадима Кумина.