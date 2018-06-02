РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В подмосковном Подольске состоятся соревнования по рубке шашкой и джигитовке на фестивале казачьей культуры 16 июня, посетить праздник смогут все желающие, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

«В конно-спортивном клубе «Фаворит» в Подольске 16 июня состоится фестиваль казачьей культуры, посетить который смогут все желающие бесплатно. В программе будут соревнования по рубке шашкой и джигитовке (демонстрации разнообразных упражнений на скачущих лошадях – ред.), выступления всадников и творческих коллективов, а также многое другое. Мероприятие будет интересно как взрослым, так и детям», – сказала организатор.

Она отметила, что в программе примут участие члены казачьих обществ, как Подольска, так и других городов. Начнется фестиваль в 11:00 по адресу: Варшавское шоссе, дом 1. Вход свободный.