РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Силовое экстремальное шоу показали детям в субботу на спортивном празднике в Люберцах в рамках проекта «Спорт – в каждый двор», сообщил «РИАМО в Люберцах » глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Общественные организации «Русский характер» и РосМолСпорт Московской области представили яркое экстремальное силовое шоу. Также они провели мастер-классы и показательные выступления по тайскому боксу, карате киокусинкай, кроссфиту и гиревому спорту», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что также яркие выступления показал танцевальный спортивный клуб «Карина». Кроме того, в празднике участвовали представители центра развития ребенка «Мыслитель». Они вручили детям призы и мороженое.