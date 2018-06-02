РИАМО - 2 июн. В комнату гостиницы на юго-востоке столицы ворвались трое грабителей, они избили мужчин-постояльцев и похитили у них деньги и телефоны, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 31 мая в 23.03 в службу «02» поступило сообщение от граждан о драке в общественном месте по адресу: Москва, улица Верхние поля, дом 48, строение 3.

«Установлено, что 31 мая в 22:30 в комнату гостиницы по вышеуказанному адресу вошли трое неизвестных, где угрожая ножом, трем неработающим мужчинам 1975 и 1967 годов рождения нанесли побои одному из них и связали его пластиковыми хомутами, открыто похитили, принадлежащие ему деньги в сумме 253 тысячи рублей и два телефона сотовой связи», – сказал представитель.

Он уточнил, что у других мужчин грабители похитили 25 тысяч рублей и телефон сотовой связи. После чего нападавшие скрылись, неправомерно завладев без цели хищения, припаркованным у дома по месту происшествия автомобилем Volkswagen LT, находившемся в пользовании избитого и связанного мужчины. Общий материальный ущерб составил около 292 тысяч рублей.

Для розыска и задержания злоумышленников на территории Москвы проводились мероприятия, предусмотренные планом «Перехват». В результате 1 июня в 00:57 сотрудниками ГИБДД УВД по ЗАО по адресу: Москва, поселок Рублево, улица Новолучанская, дом 7, корпус 1, данный автомобиль был обнаружен брошенным.

Представитель отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)» и части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой».