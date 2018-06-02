РИАМО - 2 июн. Уголовное дело возбудили в подмосковном Реутове по факту кражи у местного жителя автомобиля BMW X5 стоимостью 1,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 1 июня в 06:13 в дежурную часть обратился житель Реутова 1983 года рождения с заявлением о том, что с 22:30 31 мая до 06:00 1 июня от дома на улице Гагарина неизвестный похитил его автомашину BMW X5 2010 года выпуска.

«Сумма ущерба - 1,5 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».