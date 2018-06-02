РИАМО - 2 июн. Четверо неизвестных ворвались в квартиру на юго-западе столицы, избили проживающего там мужчину и похитили деньги, куртку и документы на общую сумму более 120 тысяч рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

По его словам, 1 июня в 11:34 в службу «02» от безработного мужчины 1991 года рождения, проживающего по адресу: Москва, Литовский бульвар, поступило сообщение о грабеже в квартире по адресу фактического места проживания.

«Первого июня в 05:35 по вышеуказанному адресу четверо неизвестных, позвонив в дверь квартиры, руками, ногами и стеклянной бутылкой нанесли множественные удары в область головы и туловища заявителю, после чего угрожая ему предметом, похожим на нож, проникли в квартиру, открыто похитили принадлежащие ему 64,5 тысячи рублей, кожаную куртку, личные документы», – сказал представитель.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 124,5 тысячи рублей. Пострадавший в медучреждение не обращался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».