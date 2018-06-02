РИАМО - 2 июн. Вандалы повредили кабель на Киевском направлении Московской железной дороги, что привело к задержкам в движении нескольких электричек, сообщается на сайте МЖД.

На перегоне Крекшино – Апрелевка Киевского направления МЖД неизвестные лица повредили кабель, питающий устройство регулировки движения поездов в автоматическом режиме, в результате чего несколько светофоров показывали запрещающий движение сигнал поездам. На место направили аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.

«Железнодорожники восстановили поврежденный вандалами кабель и возобновили движение поездов на перегоне Крекшино – Апрелевка Киевского направления МЖД в автоматическом режиме», - говорится в сообщении.

На время проведения восстановительных работ диспетчеры пропускали составы по специальному режиму – поезда проходили участок со снижением скорости, что позволило обеспечить безопасность перевозок.

Инцидент привел к задержкам до 20 минут в движении нескольких пригородных поездов. В настоящее время диспетчерский аппарат МЖД вводит задержанные электропоезда в график.