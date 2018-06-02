РИАМО - 2 июн. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с турецким коллегой Бинали Йылдырымом, в ходе которого главы правительств двух стран обсудили строительство АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток», сообщает Газета.ru.

«Дмитрий Медведев и Бинали Йылдырым отметили важность активизации взаимодействия по линии заинтересованных министерств и ведомств России и Турции с целью создания благоприятных условий для наращивания двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений», - говорится в тексте сообщения кабмина России.

Йылдырым также поздравил Медведева с вступлением в должность председателя правительства Российской Федерации и передал поздравления с наступающим Днем России.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.