РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В микрорайоне Климовск Подольска выявили нарушителя чистоты и порядка, который незаконно выбросил строительный мусор, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках проведенного мониторинга территории микрорайона Климовск в Подольске был зафиксирован факт незаконного выброса строительного мусора гражданином с отсутствующим договором на вывоз мусора. В настоящее время подготавливаются документы для составления акта об административном правонарушении», – говорится в сообщении.

Подобные проверки на территории Климовска проводятся регулярно. Кроме того, проводятся рейды по выявлению нарушителей, не заключивших договоры на выброс мусора.