РИАМО - 2 июн. Мужчину задержали в подмосковной Балашихе за убийство человека, тело которого обнаружили в квартире на улице Пионерской в микрорайоне Железнодорожный, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 31 мая в 12:30 в квартире на улице Пионерской в микрорайоне Железнодорожный горокруа Балашиха был обнаружен труп человека 1938 года рождения. Внешние признаки насильственной смерти отсутствовали.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции за совершенное преступление доставили в следственный отдел по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области мужчину 1968 года рождения, зарегистрированного в Балашихе», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 1 июня по данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.