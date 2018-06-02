РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 июн. Собранные на акции по сбору макулатуры и пластиковых крышек в Королеве экобаллы направят на нужды детской реанимации, принести макулатуру можно до 20:00 в субботу, сообщила «РИАМО в Королеве» волонтер некоммерческой организации «Мой чистый город» Елена Шабалина.

В субботу в Королеве проходит акция по сбору макулатуры, которая организована НКО «Мой чистый город» при поддержке городской администрации и отдела по работе с молодежью.

«Вся собранная макулатура и пластиковые крышечки будут переведены в экобаллы, которые мы поменяем на вещи, необходимые для детской реанимации в Королеве, в первую очередь для отказников. Благотворительная акция будет проходить каждую первую субботу месяца до октября», – сказала Шабалина.

Собирать макулатуру можно не только у себя в квартире или дома. Волонтеры советуют установить коробку для макулатуры в подъезде и участвовать в акции всем домом.

Сдать можно будет гофрокартон, коробки, бумагу, газеты, глянцевые журналы и пластиковые крышки. Бумажная упаковка не должна содержать следов жира и пищи. Не примут в пункте сбора упаковку от яиц, обои, термобумагу, кальку, бумажные стаканчики, втулки от бумажных полотенец и туалетной бумаги, чеки и ламинированную бумагу.