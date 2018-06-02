РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске не работает фонтан из-за сгоревшего насоса подачи воды, он вновь начнет функционировать после устранения неисправностей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой возобновить работу фонтана в парке культуры и отдыха имени Талалихина. Женщина отметила, что фонтан сломан и его необходимо починить.

«По вопросу неработающего фонтана в городском парке культуры и отдыха имени Талалихина сообщаю, что фонтан не работает по техническим причинам (сгорел насос подачи воды). Администрацией парка заказан новый насос, когда он будет установлен, фонтан будет вновь функционировать», – сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации горокруга Борис Денисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.