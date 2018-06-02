РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июн. В субботу на столетии детского дома «Непоседы» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи художественный руководитель Московской областной филармонии, народный артист России Максим Дунаевский спел для гостей песни на свою музыку, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На юбилее учреждения собрались выпускники разных лет, педагоги, представители власти и Московской епархии, спонсоры и друзья детского дома. Сегодня в учреждении проживают 56 воспитанников. Ежегодно в приемные семьи передают более 20 детей. За 100 лет из детского дома выпустили более 1 тысячи детей.

«Когда мы слышим слово «детдом», возникают какие-то совершенно противоположные эмоции по сравнению с тем, что чувствуешь здесь. Я попал в атмосферу чудесного, улыбчивого, радостного праздника. Это не «детдом», а самый настоящий дом. Я очень рад видеть здесь непосед – не только детей, но и взрослых. Обязательно будьте непоседами, только непоседы чего-то добиваются в жизни!» – сказал Дунаевский.

Затем он исполнил для гостей знаменитые песни из кинофильмов «Мэри Поппинс, до свидания!», «Д’Артаньян и три мушкетера».

Также коллектив, воспитанников и гостей в этот день поздравили министр образования Московской области Марина Захарова, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, викарий Московской епархии епископ Зарайский Константин, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Владимир Севостьянов и другие.

Детский дом был основан в 1918 года по инициативе Надежды Крупской для помощи беспризорным детям. Располагалось учреждение в поселке Салтыковка. В 1994 году детский дом переехал в микрорайон Железнодорожный, а два года назад учреждение получило новое название – «Непоседы».