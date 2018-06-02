РИАМО - 2 июн. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, также глава государства показал принцу свой лимузин из проекта «Кортеж», сообщается на официальном сайте президента России.

«Владимир Путин принял в Кремле наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль Нахайяна, который прибыл в Россию с рабочим визитом», - говорится в сообщении.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего наращивания российско-эмиратского взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, текущая ситуация в области энергетики, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня.

Кроме того, Путин и Аль Нахайян подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

«По завершении официальной программы глава российского государства продемонстрировал наследному принцу новый лимузин отечественного производства из проекта «Кортеж», - заключается на сайте.

Проект «Кортеж» – это семейство автомобилей класса люкс – лимузин, седан и минивэн – на единой модульной платформе для первых лиц государства.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что автомобили «Кортеж» будут представлены миру под брендом Aurus. Мировая премьера состоится в Москве 29 августа. Посетители мероприятия увидят лимузин и седан.