РИАМО - 2 июн. Неизвестные на улице Гарибальди в столице разбили стекло автомобиля BMW Х6 и похитили оттуда сумку с деньгами и ноутбуком, сумма ущерба составила более 3,5 миллионов рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что 1 июня в 16:05 в службу «02» поступило сообщение о грабеже по адресу: улица Гарибальди, дом 6.

«Установлено, что 1 июня в 15:50 по вышеуказанному адресу двое неизвестных, разбив заднее левое стекло автомобиля BMW Х6 под управлением владельца, открыто похитили из салона сумку с деньгами в сумме 53 тысяч долларов США, 400 евро, 128 тысяч рублей и ноутбуком, скрылись на автоммашине Peugeot 406, которая была обнаружена брошенной», - сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил около 3,564 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».