РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. В подмосковных Люберцах наградили победителей семейного парада колясок, посвященного профессиям, сообщила «РИАМО в Люберцах» заместитель руководителя местного сообщества «Мама оффлайн» Наталья Муравьева.

«Победителями парада с коляской «Замок принцессы« стала семья Заика. Им вручили сертификат на путешествие. На втором месте – семья Гражданкиных с коляской «Цирк». Они получили золотую подвеску и семейную фотосессию. Третье место у семьи Васильевых с коляской «Пионеры целины». Им вручили серебряную подвеску и авторский торт», – сказала Муравьева.

Парад в горокруге проводится уже в третий раз. В нем приняли участие 14 семей. В этом году темой мероприятия стали профессии.