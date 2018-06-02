РИАМО - 2 июн. Английский «Саутгемптон» продолжает проявлять интерес к полузащитнику московского футбольного клуба «Спартак» и сборной Нидерландов Квинси Промесу, сообщает Газета.ru.

По информации источника, английский клуб во время зимнего трансферного окна пытался купить лидера красно-белых, однако переговоры оказались неудачными.

«Саутгемптон» также столкнулся с проблемой в связи с введением новых правил в АПЛ. В частности, летнее трансферное окно в Англии закрывается 9 августа, за два дня до начала чемпионата. Из-за ограниченного количества времени англичане рискуют не успеть провести переговоры и уладить все детали по трансферу», - говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне РФПЛ Промес стал лучшим бомбардиром первенства, забив в 26 матчах 15 мячей. Также в его активе семь голевых передач.