РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июн. Площадку для воркаута установили для воспитанников детского дома «Непоседы» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, до конца лета на территории учреждения также сделают футбольное поле, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В субботу на праздновании столетия детского дома «Непоседы» министр образования Московской области Марина Захарова, председатель Мособлдумы и глава Балашихи Сергей Юров осмотрели новую площадку для воркаута.

«Чуть больше месяца назад (в апреле – ред.) во время областного субботника мы вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым помогали ребятам наводить здесь порядок после зимы и услышали просьбы детей, что им хотелось бы иметь хорошее футбольное поле, хоккейную коробку и площадку для воркаута. Все это, несмотря на определенные финансовые трудности, мы сейчас воплощаем. Площадка для воркаута уже готова», – сказал Брынцалов.

Юров добавил, что футбольное поле также сделают в ближайшее время.

«Работы уже начались, здесь будет полноценное футбольное поле с трибунами и освещением», – пояснил Юров.

Ребята в свою очередь пообещали улучшить свои спортивные результаты. Футбольная команда «Непосед» участвует во многих турнирах, на последних соревнованиях в Сочи ребята заняли первое место.

Салтыковский детский дом был основан в 1918 года по инициативе Надежды Крупской для помощи беспризорным детям. Располагалось учреждение в поселке Салтыковка. В 1994 году детский дом переехал в микрорайон Железнодорожный в современное здание на улице Пионерской, а два года назад учреждение получило новое название – «Непоседы». В настоящее время в детском доме проживают 56 воспитанников, из них два дошкольника.