РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. Московский цирк-шапито «Кудзинов» приедет в микрорайон Климовск Подольска 10 июня, артисты покажут пять представлений до 17 июня, после они отправятся в Подольск, сообщается на сайте цирка.

«Московский цирк-шапито «Кудзинов» покажет новую программу в Подольске. Представления будут идти на протяжении недели с 10 по 17 июня. Купол цирка будет размещен в микрорайоне Климовск у ТЦ «Гран Сити» по адресу: улица Симферопольская, дом 35. Помимо этого, с 23 июня цирк-шапито разместится у Ледового дворца «Витязь» (в Подольске - ред.), где артисты покажут девять представлений, до 8 июля », – говорится в сообщении.

В программе будут артисты оригинального жанра с номером «Геометрика», дрессированные сиамские кошки, еноты, собаки, обезьяны, медведи, а также эквилибрист, воздушные гимнасты, клоуны. Продолжительность программы 2 часа с антрактом. Подробности можно узнать по телефону: 8(903)280-32-41.