РИАМО - 2 июн. Около ВДНХ в Москве в рамках благоустройства создадут порядка 2,3 тысячи машино-мест для парковки, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что на территории входной группы ВДНХ проводятся крупномасштабные работы, включая ремонт фонтанных комплексов и пешеходного пространства, обустройство фасада, ремонт зданий.

«И конечно же, подходы к этой территории, включая Аллею космонавтов, включая территорию у монумента «Рабочий и колхозница», они должны быть приведены в порядок так, чтобы была возможность москвичам и гостям прибыть на личном транспорте, расположить его там, на общественном транспорте. Только парковочного пространства будет сделано примерно 2,3 тысячи машино-мест», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что все работы по благоустройству ВДНХ должны быть выполнены до 20 августа.