РИАМО - 2 июн. Обустройство исторического входа в столичный парк Горького необходимо завершить в августе, чтобы успеть ко Дню города, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Здесь будут сделаны дополнительные элементы досуговой деятельности, атриумы, места проведения массовых мероприятий, обустроена пешеходно-тропиночная сеть, архитектурная подсветка. Приходится сейчас, помимо сноса этих зданий, переносить ряд инженерных сетей. Работа ведется интенсивно, времени для раскачки нет», - сказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что сейчас определен подрядчик. Он выполняет работу с тем, чтобы в первых числах августа данную территорию передать москвичам для прохода в парк.

«В перспективе здесь раскроется еще ряд объектов, которые инвесторы будут строить. Нам здесь медлить нельзя, нужно, чтобы этот объект ко Дню города был исполнен так, как задумали наши архитекторы, дизайнеры, проектировщики по решению москвичей», - добавил Бирюков.